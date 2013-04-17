Спад промпроизводства в Украине в 1-м квартале составил 5%

В Украине спад промышленного производства в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года составил 5,2%, по сравнению с февралем 2013 года промпроизводство выросло на 11%, а по итогам января-марта 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в марте (к марту 2012 года) рост зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 0,5%, в частности, в добыче металлических руд – на 3,3%, при этом в добыче нефти и добыче каменного и бурого угля зафиксирован спад в 3,3% и 0,5% соответственно.

Также рост зафиксирован в производстве основных фармацевтических продуктов и фармпрепаратов – на 17,6%; производстве изделий из дерева, бумаги и полиграфической деятельности – на 1%; производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования — на 0,7%.

В целом, в марте 2013 года против марта 2012 года большинство отраслей показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве электрического оборудования – на 38,3%, производстве химических веществ и химической продукции – на 23%.

В металлургическом производстве спад составил 7%, в машиностроении – 20,3%.

Также сообщается, что в марте 2013 года против марта 2012 года в распределении электроэнергии, газа и пара зафиксирован рост в 0,5%, против февраля 2013 года – в 8,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в феврале 2013 года по сравнению с февралем 2012 года составил 6%, с январем 2013 года – 0,6%, а по итогам января-февраля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) – 4,8%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.