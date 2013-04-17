Украина договорилась с Китаем о совместном производстве тракторов

Украинское государственное предприятие «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» и китайские компании Citic Inernational Corporation Сo., Ltd и CHAINA YTO Inernational 10 апреля подписали договор о производстве и поставке в Украину тракторов YTO – ПМЗ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, компании определили модельный ряд, объемы производства и источники финансирования. Так, согласно достигнутым договоренностям, китайская сторона будет способствовать привлечению правительственных кредитных средств для реализации указанного проекта.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация, в которую вошли производители сельскохозяйственной техники, ученые и научные работники, 8-9 апреля провела переговоры с представителями китайских компаний с целью привлечения инвестиций из Китая в сельхозмашиностроение Украины.

По данным Кабмина, для стабильного увеличения объемов производства сельхозпродукции необходимо обновление парка сельхозмашин, которое предусматривает ежегодное введение в эксплуатацию 7,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 35 тыс. тракторов, более 2,5 тыс. посевных комплексов в агрегате с тракторами и другой сельскохозяйственной техники.

Справка УНИАН. Компания Citic Inernational Corporation Сo., Ltd входит в состав государственной инвестиционной компании Китая CITIC Group. На сегодняшний день CITIC Group реализует проекты во всем мира на более, чем 20 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики, в 2012 году в Украине было произведено 4,8 тыс. тракторов, что на 22,7% меньше, чем в 2011 году.