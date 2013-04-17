Производство легковых автомобилей в Украине в 1-м квартале упало на 63,4%

Производство легковых автомобилей в январе-марте 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 63,4% - до 6,4 тыс. единиц с 17,5 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с мартом 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце упал на 54,3% - до 3 тыс. единиц.

Производство автобусов украинскими компаниями в январе-марте сократилось по сравнению с январем-мартом 2012 года на 57,5% - до 247 единиц. В январе-марте 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-марту 2012 года на 67,7% - до 303 единиц.

Производство автобусов в Украине в марте 2013 года составило 92 единицы, что на 69% меньше результатов марта 2012 года, а выпуск грузовых автомобилей в марте текущего года составил 143 единицы, что на 60,7% меньше по сравнению с мартом 2012 года.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецпошлинами спасем несуществующий украинский автопром