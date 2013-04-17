Производство проката в Украине в 1-м квартале сократилось на 5,5%

Украинские металлургические предприятия в 1 квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сократили производство готового проката черных металлов на 5,5% - до 4,496 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года производство готового проката черных металлов выросло на 13,2%, а в сравнении с мартом 2012 года — сократилось на 5,3% и составило 1,589 млн тонн.

При этом производство проката плоского горячекатаного из нелегированной стали за январь-март по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 6,3% - до 1,536 млн тонн.

Производство проката плоского горячекатаного из легированной стали составило 383 тыс. тонн, что на 47,2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, за январь-март 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года производство прутов и стержней увеличилось на 96,1% - до 749 тыс. тонн.

Также за январь-март 2013 года было произведено профилей в количестве 619 тыс. тонн, что на 6,3% больше показателя 1 квартала прошлого года.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, за период сократилось на 1,1% - до 4,144 млн тонн.

При этом производство чугуна в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

Также в январе-марте 2013 года было произведено 4,354 млн тонн полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, что на 3,7% выше показателя 1 квартала 2012 года.

Производство полуфабрикатов катанных и кованных за 3 месяца сократилось на 1,9% - до 1,632 млн тонн.

Госстат сообщает, что общий объём производства металлургической продукции в Украине за январь-март 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 7,8%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.