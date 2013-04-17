Производство стальных труб в Украине в 1-м квартале снизилось на 31,4%

Украинские металлургические предприятия в 1 квартале 2013 года сократили производство стальных труб по сравнению с январем-мартом 2012 года на 31,4% - до 440 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

По информации Госстата, в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года производство труб выросло на 23,4%, а в сравнении с мартом 2012 года сократилось на 20,6% - до 184 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, металлургические предприятия в январе-феврале сократили производство стальных труб по сравнению с первым месяцем 2012 года на 37,6% - до 255 тыс. тонн.

В 2012 году предприятия сократили производство стальных труб по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 2,184 млн тонн.

Общий экспорт труб из Украины за 3 месяца 2013 года составил 408,766 млн долл.

При этом в феврале 2013 года Европейский Союз закрыл антидемпинговые дела в отношении импорта украинских труб.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями труб в стране являются «Харцызский трубный завод», «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод», «Интерпайп Нико-Тьюб», «Интерпайп Новомосковский трубный завод», «Луганский трубный завод» и «Коминмет».