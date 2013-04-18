«ЕВРАЗ» увеличил производство стали на своих предприятиях в Украине

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ», контролирующая деятельность ряда украинских предприятий, в первом квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года увеличила производство нерафинированной стали на своих предприятиях в Украине на 46,1% - до 244 тыс. тонн, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, производство чугуна в 1 квартале по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 11,1% - до 231 тыс. тонн, производство кокса сократилось на 8,8% - до 208 тыс. тонн, а стальной продукции - увеличилось на 35,3%, до 211 тыс. тонн (83 тыс. тонн полуфабрикатов и 128 тыс. тонн готовой продукции).

«В отчетном периоде производственные мощности были загружены полностью», - сказано в сообщении.

В 1 квартале средние цены на украинскую продукцию группы (на условиях поставки товара франко-завод) по сравнению с 4 кварталом 2012 года составили: кокс - 214 долл./тонну (+4,9%), чугун - 389 долл./тонну (+24,3%), на продукцию из стали - полуфабрикаты - 475 долл./тонну (+0,2%), строительную продукцию - 610 долл./тонну (-3,5%) и другую стальную продукцию - 894 долл./тонну (+6,7%).

При этом на горно-обогатительном комбинате «ЕВРАЗ Сухая Балка» было добыто 691 тыс. тонн кусковой руды, что на 19,1% больше, чем в 4 квартале 2012 года, но на 5,9% меньше показателя 1 квартала 2012 года.

В первом квартале средняя цена на украинскую кусковую руду (на условиях поставки франко-завод) составила 91 долл./тонну, что на 30% больше, чем в 4 квартале 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «ЕВРАЗ Груп» в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократила производство стали на своих предприятиях в Украине на 4,7% - до 820 тыс. тонн, производство чугуна сократилось на 0,6% - до 857 тыс. тонн, а стальной продукции - на 4,7% до 702 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Компания "EVRAZ" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«ЕВРАЗу» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод» (ЕВРАЗ ДКХЗ) и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского», и один горно-обогатительный комбинат ПАО «ЕВРАЗ Сухая Балка».

Evraz приобрел у Lanebrook украинские ГОК "Сухая Балка" (99,25% акций), Днепропетровский металлургический завод им.Петровского (95,57%), коксохимический завод "Баглейкокс" (93,74%), "Днепрококс" (98,65%) и Днепродзержинский коксохимзавод (93,83%) у группы "Приват".

Крупнейшим бенефициаром компании является российский миллиардер Роман Абрамович.

Компания «ЕВРАЗ» в 2012 году получила чистый убыток в размере 335 млн долл.