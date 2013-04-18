Украина передала Кубе первый серийный самолет Ан-158

Украина передала кубинской компании Cubana de Aviacion первый серийный украинский самолет Ан-158.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония передачи состоялась на территории государственного предприятия «Антонов» – производителя самолета. Присутствовавший на церемонии премьер-министр Николай Азаров назвал передачу самолета еще одни шагом на пути к возрождению самолетостроения в Украине.

«Я очень рад тому, что мы открываем выпуск серийного производства Ан-158. Авиастроение возрождается, и я верю, что мы выйдем на серийный выпуск этих самолетов», - сказал Н.Азаров.

В свою очередь, представитель российской лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко», которая выступила заказчиком работ, комментируя передачу первого серийного самолета Ан-158, отметил, что заказ таких самолетов может быть увеличен до 40 машин.

Как сообщал УНИАН, заместитель генерального конструктора ГП «Антонов» Александр Кива в сентябре 2012 года заявлял о существующей договоренности между «Ильюшин Финанс Ко» и Cubana de Aviacion на поставку трех самолетов Ан-158 и еще трех таких же самолетов на конкурсной основе.

Справка УНИАН. Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148.