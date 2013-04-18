Исполнительным директором Smart Maritime Group стал гендиректор Херсонского судозавода

«Смарт-Холдинг» назначил исполнительным директором компании Smart Maritime Group, которая объединяет судостроительные предприятия холдинга, Василия Федина, ранее занимавшего должность генерального директора Херсонского судостроительного завода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе холдинга.

Согласно сообщению, решением наблюдательного совета ПАО «Херсонский судостроительный завод» от 17 апреля В.Федин освобожден от должности генерального директора предприятия. При этом он сохраняет за собой позицию президента ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан».

Вместо В.Федина гендиректором Херсонского судостроительного завода с 18 апреля назначен Олег Федак, ранее занимавший должность первого заместителя генерального директора предприятия.

Справка УНИАН. Smart Maritime Group (SMG) – крупный судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами группы «Смарт-Холдинг». SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. В состав субхолдинга также входит порт «Очаков» (Днепро-Бугский лиман, Николаевская область).

«Смарт-Холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.