Кива: страны Южной Америки готовы закупать украинские самолеты

Государства Южной Америки – Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу – выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с украинскими авиастроителями и готовность закупать самолеты семейства Ан-148, Ан-158, а также модернизировать уже летающие самолеты Ан-32, в том числе пожарной модификации Ан-32П.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива во время торжественной передачи первого серийного самолета Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

«Я очень доволен визитом в страны Южной Америки - Бразилию, Аргентину, Колумбию, Перу. Они намерены развивать с нами сотрудничество, есть договоренности по закупке самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-32. Нам удалось достичь договоренностей по модернизации Ан-32. Ведем работу в этом направлении», - сказал Д.Кива.

При этом он не назвал точного количества заказов и объемов работ, но сообщил, что в целом пакет заказов на самолеты семейства Ан-158 и Ан-148 составляет порядка 100 машин.

«Объем заказов, и это уже подписанные соглашения, – на более чем 100 самолетов по семейству Ан-148 и Ан-158. Стоимость одного самолета в среднем составляет 30 млн долларов в зависимости от комплектации», - сказал Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля делегация ГП «Антонов» приняла участие в международном авиасалоне LAAD-2013 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). На предприятии рассчитывали использовать имеющийся кооперационный опыт и наладить программу сотрудничества с авиапредприятиями стран Латинской Америки по модернизации самолетов Ан-32, эксплуатирующихся в регионе.

Кроме того, на предприятии рассчитывали привлечь внимание авиаторов Латинской Америки к возможностям региональных реактивных самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.

На сегодня 16 самолетов этого семейства работают в составе шести авиакомпаний трех стран мира, освоив около 70 внутренних маршрутов Украины и России и маршрутов в более 40 стран мира.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» (создано в 1046 году) было переименовано в ГП «Антонов». В числе разработок ГП «Антонов» - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.