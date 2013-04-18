Глава «Антонова»: весь мир строит самолеты в кооперации с другими странами

Строительство самолетов своими силами является невозможным ни в одной стране мира, включая Украину, поскольку организация авиационного производства предусматривает формирование глубоких кооперационных связей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива во время торжественной передачи первого серийного самолета Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

«Строительство самолетов своими силами – это миф. Никто в мире самостоятельно самолеты не производит. У США порядка 100 стран-кооперантов», - сказал Д.Кива

Кроме того, по его словам, собственно сделать самолет – это только половина дела. «Сделать еще, может, и можно. Но вот продать... Рынок там, где можно производить. Вот в этом проблема: все хотят покупать то, в чем могут участвовать, что могут еще и производить – собирать или делать агрегаты», - отметил Д.Кива.

Он обратил внимание, что во всем мире существует система, когда даже на законодательном уровне прописывается обязательное кооперационное участие стран в том или ином производстве. «Тут не вопрос, можем мы или не можем – важно то, что чтобы продавать – нам нужно чем-то делиться с тем, кто покупает», - сказал Д.Кива.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе премьер-министр Николай Азаров заявил о том, что Украина готова начать собственное производство самолетов, в частности, самолета Ан-70, в случае если главный партнер проекта – Российская Федерация - прекратит свое участие в нем. Вместе с тем, 18 апреля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил о том, что Россия не намерена покидать проект и не исключено, что стороны вернутся к первоначальным договоренностям по совместному строительству самолета.