Гендиректор «Антонова» рассказал о планах завода на ближайшее время

Государственная программа активизации экономики, предусматривающая привлечение под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов», могла бы оказать существенное содействие развитию отечественного авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам генеральный директор – генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива во время торжественной передачи первого серийного самолета Ан-158 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

«Правительство обещает поддержку. Будет здорово, если она будет реализована. Это ведь и развитие технологий, и привлечение кадров - у нас много молодежи сейчас работает. Это не только для нас, и для многих предприятий Украины – у нас задействовано более 35 смежных предприятий по производству наших самолетов, плюс российские предприятия. Это доходы и серьезные финансовые обороты», - сказал Д.Кива.

Вместе с тем, по его словам, на сегодняшний день средства на предприятие в рамках реализации госпрограммы не поступают. «Пока мы не видим денег. Мы своими силами возобновили производство, своими силами модернизировали завод – вложили порядка 1,5 мрдн грн. В цеху стоит линейка самолетов. Финансирует строительство самолетов пока тот, кто их покупает», - сказал Д.Кива, отказавшись назвать заказчиков работ.

Вместе с тем, он сообщил, что до конца года ГП «Антонов» планирует выпустить до 10 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158. «До конца года планируем выпустить 10 самолетов Ан-148 и Ан-158. Если нас не подведут наши некоторые смежники. Я не буду говорить какие, мы работаем по кооперации со многими. Думаю, что программу выполним. На окончательной сборке стоит 6 самолетов», - сказал Д.Кива

Как сообщал УНИАН, согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 годы Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

Справка УНИАН. На данный момент компания «Антонов» является государственным предприятием, в состав которого входят опытно-конструкторское бюро по проектированию, перспективным и экспериментальным исследованиям, сертификации, сопровождению серийного производства и эксплуатации; опытное производство, основной задачей которого является изготовление экспериментальных образцов авиационной техники; летно-испытательная и доводочная база, предназначенная для проведения летных испытаний, доработки и сертификации самолетов, а также для обучения летного и технического персонала; службы ведущих специалистов по проектам, а также авиатранспортное подразделение – Национальный авиаперевозчик авиакомпания «Авиалинии Антонова», которая обеспечивает доставку различных грузов по всему миру, и филиал «Серийный завод «Антонов», где налажено серийное производство самолетов «Антонов».

Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Ан-158 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки до 99 пассажиров, созданный на базе Ан-148.