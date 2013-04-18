Импорт автомобилей в 1-м квартале составил четверть всего импорта в Украину - Миндоходов

В первом квартале 2013 года импорт машин, автомобилей, оборудования составил 25% всего импорта в Украину, сообщили УНИАН в пресс-службе департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Украины.

Также сообщается, что в первом квартале т.г. в общей структуре импорта 28% составили топливно-энергетические материалы.

Среди лидеров импорта в этом году также продукция химической промышленности - 16%, продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 12%, а также металлы и изделия из них - 6%.

Суммарный удельный вес данных товаров в структуре импорта составил 87%.

По данным пресс-службы, в первом квартале т.г. экспорт металла и изделий из него составил 27% от общего объема экспорта Украины.

Стабильно высокий спрос наблюдается на украинскую продовольственную и сельхозпродукцию, он обеспечил 26% экспорта.

Среди товарных групп-лидеров экспортных операций в этом году - машины и оборудование - 17%, продукция химической промышленности - 9%, минеральные продукты - 6% и топливно-энергетические материалы - 6%.

Эти товары являются основой структуры экспортных операций Украины в первом квартале 2013 года, их суммарный удельный вес составляет 92% общего экспорта.

Как сообщал УНИАН, в январе-феврале 2013 года в структуре украинского экспорта превалировали вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции (28% от общего объема экспорта) и металлов (27%).

В структуре импорта основу составляли топливо (29% от общего объема импорта), машины, транспорт и оборудование - 24%.