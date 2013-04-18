«Метинвест» в 2013 году намерен вложить в развитие СевГОКа 1,13 млрд грн

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в текущем году намерена вложить в развитие одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) 1,127 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, финансирование программы капитального строительства предусматривается в объеме 569,5 млн грн.

Данное финансирование пойдет на оптимизацию горно-транспортной схемы Первомайского карьера и уменьшение себестоимости добычи горной массы, в том числе на строительство комплекса ЦПТ скальных пород вскрыши в Первомайском карьере и строительство новых отвалов Первомайского и Анновского карьеров.

При этом на финансирование программы технического перевооружения и замены изношенного оборудования по плану на 2013 год предусмотрено 95 млн грн.

На 2013 год объем финансирования на производство капитальных ремонтов по всем видам оборудования, зданий и сооружений составит 462,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест» в 2012 году инвестировала в приобретение горной техники и проекты капитального строительства одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) более 1,17 млрд грн.

По оперативным данным, комбинат в 1-м квартале т.г. сократил производство железорудного концентрата относительно 1-го квартала 2012 года на 0,3% - до 3,736 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

В 2012 году Северный горно-обогатительный комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году комбинат сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,534 млрд грн с 6,249 млрд грн в 2011 году.