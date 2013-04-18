«Метинвест» в 2013 году намерен инвестировать в Центральный ГОК 329,4 млн грн

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в текущем году намерена инвестировать во входящий в группу «Центральный горно-обогатительный комбинат» (ЦГОК) 329,4 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, финансирование капитального строительства составит 85,4 млн грн (с НДС).

«Данное финансирование пойдет на разработку железосодержащих песков и расширение хвостового хозяйства», - сказано в сообщении.

На финансирование техперевооружения в 2013 год предусмотрены средства в объеме 63,7 млн грн (с НДС), а на производство капитальных ремонтов по всем видам оборудования, зданий и сооружений - 180,2 млн грн.

При этом в документе сказано, что на комбинате планируется в 2013 году произвести 6,15 млн тонн концентрата, 2,25 млн тонн окатышей и добыть руды в количестве 15,4 млн тонн.

Приоритетными направлениями деятельности комбината в 2013 году остаются: повышение эффективности производства, обеспечение высокого качества продукции и безопасность труда сотрудников.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" в 2012 г. инвестировал в приобретение горной техники и проекты капстроительства ЦГОКа 430 млн грн.

ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Центральный ГОК входит в группу «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году комбинат произвел 6,389 млн тонн концентрата, 2,25 млн тонн окатышей и добыл руды - 15,34 млн тонн.

В 2012 году комбинат сократил чистую прибыль на 70,4% - до 770,1 млн грн.