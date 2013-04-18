Суд признал банкротом сумской сталелитейный завод «Центролит»

Хозяйственный суд Сумской области признал банкротом сумской сталелитейный завод «Центролит» и начал процедуру его ликвидации.

Об этом УНИАН сообщили в управлении промышленности и развития инфраструктуры Сумской облгосадминистрации.

Ликвидатором по инициативе «Ощадбанка» назначен бывший арбитражный управляющий Евгений Корнилов. Суд постановил удовлетворить требования кредиторов путем продажи имущества завода. Продажа предприятия будет проходить исключительно с открытых торгов, где оно будет выставлено целостным имущественным комплексом. Изначальную стоимость завода составит сумма общей кредиторской задолженности, указанная в реестре требований кредиторов (на данный момент это около 300 млн грн).

«Главная цель – продать предприятие таким образом, чтобы его в итоге можно было снова запустить. После продажи в первую очередь будут выплачены задолженности по заработной плате, и моя задача это проконтролировать. Будет решен вопрос касаемо залогового имущества. Далее пойдет по очереди: пенсионный фонд – вторая очередь, налоговая — третья. В зависимости от того, сколько денег у нас осталось, так мы их и распределим», — сообщил арбитражный управляющий.

По его словам, порядок продажи следующий: комитет кредиторов определит организации, которые проведут оценку и продажу предприятия. Последние дадут объявления о продаже «Центролита» на официальном сайте Министерства юстиции. Срок, определенный судом на данную процедуру, – один год.

В настоящее время хозяйственная деятельность предприятия остановлена. Все работники завода будут уволены в связи с ликвидацией предприятия, согласно действующему кодексу о труде.

Справка УНИАН. ПАО «Центролит» - крупное специализированное предприятие в литейном производстве Украины. Завод изготавливает отливки из серого и высокопрочного чугуна, а также из углеродистых и легированных сталей, химический состав которых соответствует ГОСТам. Плавка металла (чугун, сталь) производится индукционными печами фирмы EGES.