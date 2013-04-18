«Метинвест» увеличил сумму трехлетней кредитной линии до 560 млн долл.

Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний, увеличила сумму 3-летней кредитной линии на 260 млн долларов до 560 млн долларов, говорится в сообщении компании, размещенном на корпоративном сайте.

“Изначально мы планировали увеличить кредитную линию на 100 млн долл., но в процессе синдикации кредитная линия была закрыта с переподпиской, - цитирует пресс-служба компании финансового директора «Метинвеста» Сергея Новикова. - В результате мы воспользовались возможностью увеличить кредитную линию на 260 млн долл. Мы очень довольны, что привлекаем интерес со стороны инвесторов, который подтверждается наличием и разнообразием международных банков, принимающих участие в синдикации, и рассматриваем это как знак доверия к нашему бизнесу и долгосрочной стратегии”.

В сообщении также указывается, что на начальной стадии в ноябре 2012 г. кредитная линия составила 300 млн долл. и была увеличена на 260 млн долл. на стадии синдикации с международными банками. Ставка по кредитной линии составляет 5,25% годовых сверх LIBOR. Привлеченные средства будут использованы для финансирования программы капитальных инвестиций группы «Метинвест», а также направлены на общекорпоративные цели.

В «Метинвесте» также сообщили, что Deutsche Bank AG действовал в качестве координирующего организатора финансирования, а Deutsche Bank AG, RBI, Natixis, ING Bank N.V., VTB и «Газпромбанк» выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Метинвест» инвестировал более 2 млрд грн в проекты капитального строительства предприятий горнодобывающего дивизиона.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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