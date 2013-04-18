«Ривнеазот» инвестировал в строительство нового склада 64,4 млн грн

Один из ведущих производителей минеральных удобрений азотной группы «Ривнеазот», который входит в холдинг OSTCHEM, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, построил новый склад неконцентрированной азотной кислоты емкостью 4 тыс. куб. м, инвестировав в строительство сумму более 64,4 млн грн, сообщили в пресс-службе OSTCHEM.

«Реализация инвестиционного проекта по строительству склада неконцентрированной кислоты обошлась OSTCHEM в сумму более 64,4 млн. гривен», - сказано в сообщении.

Таким образом, в распоряжении «Ривнеазота» окажется два склада неконцентрированной азотной кислоты общей емкостью 5,6 тыс. куб. м.

В сообщении отмечается, что ранее уже был построен склад емкостью на 1,6 тыс. куб. м.

«Склад построен. Это означает, что на заводе будут существенно уменьшены производственные риски. Появится дополнительная возможность увеличивать запасы сырья в случае необходимости. Предприятие, соответственно, сможет более уверенно наращивать объемы производства», – цитирует пресс-служба гендиректора OSTCHEM Александра Халина.

При этом председатель правления «Ривнеазота» Михаил Заблуда подчеркнул, что строительство нового склада полностью удовлетворит потребности компании.

Так, в июне 2012 года «Ривнеазот» запустил новый агрегат по производству неконцентрированной азотной кислоты мощностью 120 тыс. тонн в год.

В результате в 2012 году на «Ривнеазот» было произвело 650 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

«Мы увеличили объемы производства азотной кислоты, поэтому возникла потребность в дополнительном складе. Теперь мы ожидаем роста производства таких востребованных видов удобрений, как КАС и ИАС. Также будем наращивать объемы выпуска аммиачной селитры», - отметил М. Заблуда.

На предприятии подчеркнули, что в 2012 году в «Ривнеазот» было инвестировано 175,4 млн грн, и согласно инвестиционным планам в 2013 году в предприятие будет вложено около 248,6 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО “Ривнеазот”- одно из крупнейших украинских химических предприятий, которое входит в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF). Производство минеральных азотных удобрений является основным направлением работы «Ривнеазота».

В 2012 году «Ривнеазот» выпустил 550 тонн аммиачной селитры, 323 тонныизвестково-аммиачной селитры, 650 тонн неконцентрированной азотной кислоты, 62 тыс. тонн аммиака водного технического и 400 тонн аммиака жидкого технического.

В компанию OSTCHEM входят: ПАО "Азот" (Черкассы), ПАО "Концерн СТИРОЛ" (Горловка), ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк), ПАО "Ривнеазот" (Ривне), "Нитроферт" (Кохтла-Ярве, Эстония), "Таджик Азот" (Сарбанд, Таджикистан).

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Стирол» инвестирует в систему очистки цеха по производству аммиачной селитры 12 млн грн