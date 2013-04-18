Ассоциация автоимпортеров категорически против утилизационного сбора

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД) выступает категорически против введения экологического налога на утилизацию легковых, грузовых автомобилей и автобусов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВААИД.

Как сообщается в пресс-релизе, законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» предусматривает уплату экологического налога на утилизацию транспортных средств как отечественными производителями автомобилей, так и лицами, осуществляющими ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств.

Как считают в ассоциации, законопроектом устанавливаются экономически необоснованные базовые ставки налога на легковые автомобили в размере от 4,730 тыс. грн до 30,250 тыс. грн. за автомобиль с объемом двигателя 3 500 куб. см.

"Введение экологического налога на утилизацию легковых, грузовых автомобилей и автобусов будет неподъемным для украинских потребителей, и исключит приобретение ими транспортных средств. Кроме того, это, безусловно, отразится на потребителях транспортных услуг, так как повышение стоимости перевозок всегда сказывается на цене товара", - отметили в пресс-службе ВААИД.

Ассоциация считает, что предложенный утилизационный сбор с транспортных средств и корректирующие коэффициенты не соответствуют сути и названию этого налога, ведь его размер должен быть взаимосвязан с фактическим размером расходов, которые необходимы именно для утилизации транспортных средств.

"По нашему мнению, никак не может быть разницы в коэффициентах, которые должны применяться к новым автомобилям разного объема двигателя, ведь цель одна - это обезвреживание компонентов непригодного для использования транспортного средства, а количество компонентов (свинец, кислота, ртуть, технические жидкости) во всех автомобилях практически одинаковое», - пояснили в пресс-службе, отметив, что при уплате экологического налога на утилизацию при ввозе на таможенную территорию Украины новых легковых автомобилей на соответствующую сумму повысится стоимость транспортных средств.

Как сообщал УНИАН, Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод считают, что принятые Верховной Радой в первом чтении законопроекты «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического налога на утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств» создают законодательные преференции для избранных и не направлены на развитие украинской автомобильной отрасли.

При этом Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» заявляет, что для спасения национальной автомобилестроительной отрасли необходимо ввести утилизационный сбор.