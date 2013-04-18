Херсонский машзавод и немецкая компания CLAAS планируют начать выпуск комбайнов в этом году

«Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ), единственный в Украине производитель сложной сельскохозяйственной техники, до конца 2013 года планирует совместно с немецкой компанией CLAAS запустить производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов Tucano-440.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«Уже в этом году на базе «Херсонского машиностроительного завода» совместно с CLASS мы планируем запустить производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов», - сказал Н. Присяжнюк.

Министр сообщил, что большая часть произведенных комбайнов Tucano-440 будет реализовываться в Украине. В этой связи Минагропрод намерен разработать оптимальные условия лизинга, которые позволят украинским сельхозпроизводителям приобрести эту технику.

По сообщению пресс-службы, генеральный директор концерна CLAAS Ян-Гендрик Мор пообещал в ближайшее время начать поставки на ХМЗ комплектующих для сборки комбайнов.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина и Германия подписали меморандум о сотрудничестве между сельхозмашиностроительными ассоциациями, который должен ускорить привлечение немецких инвестиций и технологий в отрасль.

19 марта т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что правительство намерено восстановить производство комбайнов на Херсонском машиностроительном заводе, заводе «Червона зирка» Кировоградской области и ряде других производств.

Справка УНИАН. Херсонский машиностроительный завод - единственный в Украине завод, специализирующийся на производстве сложной сельскохозяйственной техники. Предприятие являлось единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов “Славутич”, а с 2012 года полностью перешло на выпуск комбайнов нового поколения «Скиф». На сегодняшний день на полях Украины работают более 1000 комбайнов «Славутич», 3000 жаток для уборки кукурузы и более 5000 жаток для уборки подсолнечника.

7 марта 2013 года Херсонский машиностроительный завод совместно с производственным объединением «Гомсельмаш» (Беларусь) подписали протокол намерений о совместной деятельности в области производства зерноуборочных комбайнов.

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