В Одесской области запустили лакокрасочный завод за 8 млн евро

Международная группа компаний Eskaro Group AB построила и ввела в эксплуатацию лакокрасочный завод в Беляевском районе Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, губернатор области Эдуард Матвийчук 18 апреля торжественно открыл первую очередь нового завода по производству лакокрасочной продукции вблизи села Хлебодарское.

«Инвесторами строительства предприятия выступили деловые круги Швеции и Финляндии. Глава области Эдуард Матвийчук поздравил руководство нового предприятия и отметил, что прошлый год для Одесской области стал рекордно плодотворным: почти полмиллиарда долларов прямых иностранных инвестиций пришли в экономику региона», - сообщает пресс-служба.

В частности, инвесторы данного предприятия - шведский фонд Swederfond, Скандинавский фонд по поддержке экологических проектов NEFCO, а также - международная группа компаний по производству лакокрасочной продукции «Eskaro Group AB»; поставка оборудования и его монтаж — компания ABB Cellier (Франция).

Объем инвестиций составил в данное предприятие - 8 млн евро, его ассортимент - краски, лаки, шпаклевка и т. д.

Предприятие занимает площадь около 2,5 га, проектная мощность – 16 тыс. тонн в год при условии работы 50 человек в смену. При условии монтажа дополнительного оборудования мощность может быть увеличена до 30 тыс. тонн в год, при двухсменной работе – до 60 тыс. тонн в год.

«Этот новый завод - это новые рабочие места, новые социальные гарантии и развитие экономики. Я хочу поздравить инвесторов и добавить, что они могут быть спокойны за свой вклад. Деньги будут сохранены», - цитирует пресс-служба Э. Матвийчука.

Также отмечается, что после завершения второй очереди строительства на предприятии будут трудоустроены более 250 жителей Одесской области.