Компания "ТехНова" приобрела 75% акций "Черкасского Химволокна"

Столичная компания «ТехНова» приобрела у кипрских компаний 75% акций национального монополиста по производству вискозной нити - предприятия "Черкасское Химволокно".

Об этом говорится в сообщении предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Черкасское Химволокно" сообщает о приобретении компанией «ТехНова» следующих пакетов: 19,0% акций у компании «Зондриоти Холдингс Лимитед», 21,6% акций – у «Певоз Энтерпрайсиз Лимитед", 22,4% акций – у «Маретт Холдингс Лимитед», 12,0% - у «Орипосто Холдингс Лимитед». Все эти компании зарегистрированы на Кипре.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании «ТехНова» (г. Киев) на приобретение контроля над предприятием «Черкасское Химволокно».

Справка УНИАН. «Черкасское Химволокно» - единственное предприятие в Украине по производству вискозной нити. Практически всю продукцию предприятие продает на зарубежных рынках.

Достигнутая производственная мощность предприятия «Черкасское Химволокно» по выпуску вискозной текстильной нити составляет 17600 тонн в год.