Харцызский трубный завод в 2012 году сократил чистую выручку на 52,7%

Один из крупнейших производителей труб Харцызский трубный завод, входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую выручку на 52,7% - до 3,89 млрд грн с 6,22 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году падение чистой выручки от реализации продукции на фоне снижения себестоимости реализованной продукции способствовало сокращению валовой прибыли на 57,6% - до 582,005 млн грн.

При этом, выручка от реализации продукции в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилась на 41,1% - до 3,937 млрд грн с 6,688 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, завод в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую прибыль на 65,4% - до 272,891 млн грн с 788,018 млн грн.

Котировки Харцызского трубного завода обвалились на 25% на торгах 9 апреля текущего года после решения его акционеров отказаться от выплаты дивидендов за 2012 год.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящий в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов.

Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

В ноябре 2012 года и.о. гендиректора Харцызского трубного завода был назначен Павел Узбек.