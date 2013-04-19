Кабмин утвердил новый состав комиссии по вопросам электрометаллургических предприятий
Кабинет министров Украины своим постановлением принял решение утвердить новый состав Межведомственной комиссии по изучению проблемных вопросов электрометаллургических предприятий.
Текст соответствующего постановления Кабмина №292 от 10 апреля 2013 года размещен на правительственном портале.
Согласно сообщению, в состав рабочей группы, помимо вице-премьер-министра Украины и представителей государственных органов власти, включены также представители профильных профсоюзов.
Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2013 года Кабинет министров Украины принял решение о создании рабочей группы по отработке вопросов предоставления государственной поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса (ГМК).
Кабмин утвердил положение о рабочей группе, согласно которому основной ее задачей будет проведение анализа и изучение вопросов предоставления господдержки предприятиям ГМК, рассмотрение и изучение проблемных вопросов, связанных с их деятельностью, а также подготовка рекомендаций по определению путей, механизмов и способов их решения.
Ранее премьер-министр Украины Николай Азаров поручил правительству проработать вопрос господдержки предприятий ГМК. По его словам, правительство должно «обеспечить подготовку предложений по повышению эффективности деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, в частности, проработать вопрос предоставления государственной поддержки таким предприятиям».
5 февраля 2013 года Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.
Справка УНИАН. В 2012 году украинские металлургические предприятия сократили производство готового проката черных металлов по сравнению с 2011 годом на 5,4% - до 18,457 млн тонн, чугуна – на 1,3%, до 28,514 млн тонн.
Общий объем производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.
Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.