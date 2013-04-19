Кабмин и «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы «Карпатнафтохима»

Кабинет министров Украины и крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» подписали меморандум о возобновлении работы нефтехимического предприятия «Карпатнафтохим».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Юрия Бойко.

Согласно сообщению, документ подписали вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко и представитель президента АО «ЛУКОЙЛ» в Украине Сергей Чмихалов.

«Вчера подписан меморандум о запуске «Карпатнафтохим». Правительство взяло на себя обязательство предоставить предприятию поддержку, а владельцы - в течение трех месяцев его запустить», - цитирует пресс-служба слова Ю.Бойко.

В сообщении отмечается, что подписание меморандума направлено на обеспечение развития нефтехимического комплекса Украины и строительство новых мощностей, привлечение в развитие «Карпатнафтохима» 100 млн долл. инвестиций в течение 2013-2016 гг, обновление и техническое перевооружение оборудования, увеличение налоговых отчислений в государственный и местный бюджеты.

«Годовой оборот предприятия - около 7 млрд грн, на нем задействовано более 3000 рабочих мест. Это бюджетообразующее предприятие для Ивано-Франковской области. Когда оно работает - это дает толчок для развития всего региона », - сказано в сообщении со ссылкой на слова Ю.Бойко.

Срок действия меморандума - до 30 апреля 2016 г., подчеркивается в сообщении.

При заключении меморандума принято во внимание, что за последнее десятилетие АО «ЛУКОЙЛ» реализован в Украине ряд инвестиционных проектов с общей суммой инвестиций более 600 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, нефтехимическому предприятию "Карпатнафтохим", владельцем которого является нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», будет возмещен налог на добавленную стоимость в размере 960 млн грн, если предприятие погасит долг перед государством в размере 1,1 млрд грн по кредиту Баварского объединенного банка, взятого под госгарантии.

в 1992 году Баварский объединенный банк предоставил химическому предприятию ОАО "Ориана" (Калуш, Ивано-Франковская обл.) кредит на DM212,5 млн для строительства завода по производству полиэтилена под гарантии украинского правительства с покрытием немецкой страховой компанией "Гермес". Погашение и обслуживание кредита началось 31 июля 1998 года. До момента создания ЗАО "Лукор" "Ориана" погасила около DM70 млн.

В настоящее время "Ориана" находится в процессе банкротства, о начале которого было объявлено в январе 2003 года после того, как на базе ликвидных мощностей компании были созданы другие предприятия. Сначала совместно с российским "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" в 2000 году было учреждено ЗАО "Лукор", в котором доля "Орианы" со временем сократилась с 50% до 47,93%, а затем - ООО "Карпатнафтохим", в котором доля "Лукора" составляет 24%, а остальные 76% принадлежат дочерней компании НК "ЛУКОЙЛ" Lukoil Chemical B.V. "Карпатнафтохиму", в частности, были переданы основные мощности "Лукора" по производству хлорвинила, каустической соды и хлора, а также полиолефинов (этилена и пропилена).