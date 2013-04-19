Акционеры «Стирола» утвердили план производства на 2013 год

Акционеры концерна «Стирол», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, на общем собрании утвердили план производства на 2013 год, сообщили в компании.

Согласно сообщению, концерн в 2013 году планирует произвести 1,468 млн тонн аммиака, 644,3 тыс. тонн аммиачной селитры, 955 тыс. тонн карбамида, 99,3 тыс. тонны карбамидо-аммиачной смеси, 4,7 тыс. тонн нитрата натрия, 1,3 тыс. тонн нитрита натрия, 14,3 тыс. тонн полистирола ПСВ-С и 7,6 тыс. тонн полистирола ПСМ.

Также концерн планирует произвести 14,1 тыс. тонн карбамидо-формальдегидной смолы КФС-85, 11,6 тыс. тонн карбамидо-формальдегидной смолы КФ-МТ-О, 15 тыс. штук несъемных опалубок и 16,1 тыс. тонн диоксида углерода.

Производство плит пенополистирольных ПСБ-С составит 23,8 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, концерн «Стирол» инвестирует в систему очистки цеха по производству аммиачной селитры 12 млн грн.

В 2013 году компания намерена вложить 50 млн грн в работы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. «Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг Ostchem Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга Ostchem Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

В 2010-2012 гг. в экологические проекты концерн инвестировал 90 млн грн.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.