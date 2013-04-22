В США осуществлен запуск ракеты-носителя Antares, частично изготовленной в Украине

Коммерческий партнер американского космического агентства (Национального агентства по воздухоплаванию и исследованию космического пространства - NASA) компания Orbital Sciences Corporation в воскресенье осуществила пуск ракеты-носителя Antares, первая ступень к которой была разработана в украинском конструкторском бюро «Южное» и изготовлена на Южном машиностроительном заводе, сообщает официальный сайт NASA.

Пуск ракеты-носителя осуществлен с космодрома Wallops Flight Facility в Вирджинии. «Это был первый запуск ракеты-носителя Antares, успешно выведшей на околоземную орбиту груз, эквивалентный по массе космическому кораблю», - говорится в пресс-релизе космического агентства США.

Успешный пуск ракеты-носителя, как отмечается, откроет для NASA возможность коммерческого партнерства с американскими компаниями в части коммерческих запусков грузов и астронавтов на орбиту.

В NASA также подчеркнули, что представленный Президентом Бараком Обамой бюджет на космические разработки позволит США оставаться лидером в этой сфере, а также привлекать коммерческих партнеров к научным исследованиям и производственной кооперации.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в рамках IV международной научной конференции «Космические технологии: настоящее и будущее» в Днепропетровске генеральный конструктор КБ «Южное» Александр Дегтярев анонсировал запуск ракеты-носителя Antares, которая, по словам генконструктора, создана на замену американской ракеты-носителя Дельта-2.

А.Дегтярев отметил, что КБ «Южное» подписало контракт с компанией Orbital Sciences Corporation о совместной работе над проектом несколько лет назад. Он также подчеркнул, что разработка и изготовление первой ступени ракеты-носителя является важной частью международного сотрудничества КБ «Южное» и «Южмаша».

Отметим также, что контракт между Orbital Sciences Corporation и NASA оценивается в 1,9 млрд долл. При этом Antares считается самой крупной частной ракетой, которая когда-либо запускалась с расположенного в Вирджинии космодрома.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющих передовыми технологиями и принимающих участие в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.