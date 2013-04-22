Акционеры "Донецккокса" избрали единоличным членом набсовета Metinvest B.V.

Акционеры «Донецккокса» на общем собрании внесли изменения в состав наблюдательного совета предприятия, избрав единоличным членом набсовета компанию Metinvest B.V.

Соответствующее решение принято 19 апреля, говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, с 20 апреля 2013 года единоличным членом наблюдательного совета станет MЕТИНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) сроком на 3 года.

Справка УНИАН. ПАО "Донецккокс" специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Кипрская компания СКМ (System Capital Management Lmd) владеет 69,81% акций "Донецккокса".

Ранее отмечалось, что компания СКМ передаст данный пакет во владение компании Metinvest B.V.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.