Концерн «Стирол» в 1-м квартале получил 531,7 млн грн чистого убытка

Концерн «Стирол», который входит в холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, в 1 квартале 2013 года получил чистый убыток в размере 531,7 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, в 1 квартале 2013 года выручка компании от реализации продукции составила 2,358 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции в 1 квартале составила 2,263 млрд грн, что на фоне роста себестоимости реализованной продукции способствовало снижению валового убытка по сравнению с предыдущим периодом на 56,4% - до 262,948 млн грн с 603,359 млн грн.

Как сообщал УНИАН, концерн намерен в 2013 году вложить 50 млн грн в работы по уменьшению вредных выбросов в атмосферу.

Справка УНИАН. Концерн Стирол» (г. Горловка, Донецкая область) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Кроме того, концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.

В 2010-2012 гг. в экологические проекты концерн вложил 90 млн грн.

По итогам 2012 года концерн увеличил чистый убыток до 2,2 млрд грн с 349,7 млн грн в 2011 году.

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