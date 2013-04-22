Украина увеличила выпуск стали

Производство стали в Украине в 1 квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, увеличилось на 0,4% - до 8,379 млн тонн с 8,342 млн тонн, сообщает Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

При этом Украина опередила Бразилию, заняв девятое место в мировом рейтинге производителей стали.

В марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года производство стали в Украине сократилось на 2,9% - до 2,870 млн тонн с 2,955 млн тонн.

По информации ассоциации, по итогам 1 квартала 2013 г. крупнейшим мировым производителем стали с показателем 191,891 млн тонн (+9,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (+0,2%, 26,630 млн тонн), США (-7,6%, 21,458 млн тонн), Индия (+2,9%, 19,826 млн тонн), Россия (-4,8%, 17,223 млн тонн), Южная Корея (-5,4%, 16,381 млн тонн), Германия (-0,3%, 10,814 млн тонн), Турция (-5,9%, 8,493 млн тонн), Украина (+0,4%, 8,379 млн тонн) и Бразилия (-4,4%, 8,345 млн тонн).

В целом, в 1 квартале 2013 года 63 страны произвели 388,824 млн тонн стали, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году составило 32,911 млн тонн, что, несмотря на снижение на 6,9% к уровню 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.