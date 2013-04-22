«Евраз Баглейкокс» в 2012 году получил убыток по МСФО в размере 173 млн грн

Один из ведущих коксохимических заводов "Евраз Баглийкокс" (Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) в 2012 году получил чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 172,692 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

По национальным стандартам «Евраз Баглейкокс» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистый убыток в 3,71 раза — до 170,641 млн грн с 46,006 млн грн.

При этом по МСФО в 2012 году выручка компании от реализации продукции составила 1,378 млрд грн.

Чистая выручка от реализации продукции в 2012 году составила 1,159 млрд грн, себестоимость реализованной продукции — 1,226 млрд грн, а валовой убыток — 67,062 млн грн.

Справка УНИАН. Контрольный пакет акций ОАО «Баглейкокс» принадлежит российской компании «Евраз Груп».

"Евраз Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«Евраз Груп» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «Евраз Баглейкокс», ПАО «Евраз Днепродзержинский коксохимический завод» («Евраз ДКХЗ») и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 года входит в структуру «Евраз ДМЗ им. Петровского», и один горно-обогатительный комбинат ПАО «Евраз Сухая Балка».

«Евраз Груп» приобрел у Lanebrook украинские ГОК "Сухая Балка" (99,25% акций), Днепропетровский металлургический завод им. Петровского (95,57%), коксохимический завод "Баглейкокс" (93,74%), "Днепрококс" (98,65%) и Днепродзержинский коксохимзавод (93,83%) у группы "Приват".