Украина поднялась на 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна

Украина в первом квартале 2013 года заняла 7-е место в мировом рейтинге производителей чугуна, увеличив производство на 2,1% - до 7,268 млн тонн, сообщили на сайте Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association).

Ранее, по итогам февраля, Украина опустилась с 7-го на 8-е место в мировом рейтинге производителей чугуна, сократив производство на 2,5%.

При этом в марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года Украина увеличила производство чугуна на 1,5% - до 2,511 млн тонн, заняв 7-е место по производственным результатам месяца.

Согласно сообщению, по итогам 1-го квартала 2013 года крупнейшим мировым производителем чугуна с показателем 178,224 млн тонн (+8,1%) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли Япония (+2,9%, 20,554 млн тонн), Россия (-1,1%, 12,564 млн тонн), Индия (+5,5%, 12,317 млн тонн), Южная Корея (-6,8%, 9,718 млн тонн), США (-5,2%, 8,056 млн тонн), Украина (+2,1%, 7,268 млн тонн), Германия (+1,1%, 6,891 млн тонн), Бразилия (-4%, 6,486 млн тонн) и Тайвань (+2,6%, 2,907 млн тонн).

Общий объем производства чугуна в 38 странах мира в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличился на 4,3% - до 290,633 млн тон.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, производство чугуна в Украине в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилось на 2,2% - до 7,275 млн тонн.

По данным World Steel Association (WSA), в 2012 году по сравнению с 2011 годом производство чугуна в Украине сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн.

При этом общий объем производства чугуна в 38 странах мира в 2012 году, по данным WSA, увеличился на 1,7% - до 1100,679 млн тонн (в 2011 году - 1082,729 млн тонн).

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.