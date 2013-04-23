«Запорожсталь» инвестировала 240 млн грн в комплекс нового оборудования

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу «Метинвест», инвестировал 240 млн грн в комплекс нового оборудования, сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, комбинат после масштабной модернизации ввел в строй комплекс нового оборудования - агломашину №1, высокотехнологическую газоочистку с двумя мощными электрофильтрами, эксгаустерное отделение и компрессорную станцию. Экологический эффект от проекта ожидается на уровне 10%-го снижения выбросов пыли и газа в атмосферу от общего количества выбросов.

«Запуск в работу агломашины №1 с новой газоочисткой - знаковое событие не только для комбината, но и для всего региона. Мы реально хотим изменить экологическую ситуацию в Запорожье к лучшему, и целенаправленно вкладываем средства в современное экологическое оборудование», - цитирует пресс-служба гендиректора комбината Ростислава Шурму.

На комбинате подчеркнули, что модернизация агломашины №1 с установкой высокотехнологического газоочистного оборудования является одним из основных мероприятий, включенных в «Программу охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности г. Запорожья».

«Следующим этапом экологической модернизации комбината станет строительство аналогичной газоочистной установки агломашины №2, инвестиции составят порядка 80 млн грн», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Запорожсталь» в 1-м квартале 2013 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 170 млн грн.

Предприятие в 1-м квартале т.г. увеличило производство стали на 5,8% - до 953,7 тыс. тонн, производство чугуна выросло на 1,7% - до 804,6 тыс. тонн, а производство проката увеличилось на 8,5% - до 808,3 тыс. тонн.

В 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна увеличила на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

Кроме того, в 2012 году комбинат увеличил объем поставок тонкого листа на 5,5% по сравнению с 2011 годом - до 639,3 тыс. тонн.

В 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объемы производства металлопродукции на уровне 2012 года, а также инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов - 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.