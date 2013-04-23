Алчевский меткомбинат в 1-м квартале получил 217,2 млн грн чистого убытка по МСФО

металлургический комбинат, который входит в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», в 1-м квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократил чистый убыток на 31% - до 217,17 млн грн, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2013 года выручка компании от реализации продукции составила 4,413 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции в 1-м квартале т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. увеличилась на 1,6% - до 3,678 млрд грн, что на фоне снижения себестоимости реализованной продукции способствовало получению валовой прибыли в размере 7,639 млн грн.

Как сообщал УНИАН, комбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократил чистую выручку от реализации продукции на 20,7% - до 14,439 млрд грн с 18,676 млрд грн.

Алчевский меткомбинат в 2012 году по сравнению с 2011 годом получил чистый убыток в размере 1,028 млрд грн, а общее количество активов предприятия увеличилось на 40% - до 18,3 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Комбинат входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.