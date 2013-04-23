Набсовет компании "Ильич-Сталь" назначил и.о. гендиректора

Наблюдательный совет компании "Ильич-Сталь" (г.Мариуполь, Донецкая обл.), входящей в группу "Метинвест" и принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, своим решением от 19 апреля назначил Александра Алипу и.о. гендиректора предприятия.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, А. Алипа назначен на должность и.о. гендиректора сроком до 21 октября 2013 года. На этой должности он сменит уволившегося гендиректора Александра Рыбко.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года наблюдательный совет компании "Ильич-Сталь" назначил генедиректором предприятия Александра Рыбко.

14 февраля 2013 года собрание акционеров компании уволило всех членов набсовета и избрало единоличным членом компанию Metinvest BV.

Справка УНИАН. ЧАО “Ильич-Сталь” (г. Мариуполь) входит в группу «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания в 2012 году получила чистую прибыль в размере 46,9 млн грн, тогда как по итогам 2011 года чистый убыток составил 567,8 млн грн.