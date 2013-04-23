КГГА и Siemens обсудили создание СП по производству автобусов с электродвигателями

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов обсудил с представителями компании «Siemens» возможности создания совместного австрийско-украинского предприятия по производству автобусов с электродвигателями на базе коммунального предприятия «Киевпасстранс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, встреча состоялась в рамках проведения Дней Киева в Вене.

Так, председатель КГГА посетил завод компании «Siemens», где в настоящее время настроено серийное производство автобусов, которые работают на электрических двигателях.

Мидиавтобусы курсируют по столице Австрии круговым маршрутом, продолжительность которого составляет около 30 минут, а на конечных остановках осуществляется их подзарядка. При этом автобусы используют электросеть трамвайных линий. Внедрение такого вида транспорта позволяет экономить энергоносители и улучшает экологическую ситуацию в городе. Кроме того, мидиавтобусы мобильны и более маневренны, в отличие от троллейбусов.

«Для нас важно наладить такое производство именно в Киеве, ведь это позволит создать новые рабочие места для жителей города, и будет содействовать развитию других предприятий столицы, которые будут задействованы в этом процессе. А применение новейших экологически чистых технологий позволит вывести транспортное обеспечение Киева на качественно новый уровень», – сказал А.Попов.

В свою очередь представители компании «Siemens» рассматривают Киев как перспективный регион для налаживания производства электроавтобусов, ведь, как и Вена, столица Украины имеет исторический центр, где было бы целесообразнее использование именно экологически чистого и мобильного вида общественного транспорта, информируют в пресс-службе КГГА.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская «дочка» одной из ведущих технологических компаний мира Siemens планирует также участвовать в проекте столичных властей по обновлению парка трамваев «Киевский трамвай». Кроме того, компания Siemens также заинтересована принять участие в обновлении железнодорожного транспорта госкомпании «Укрзализныця» и программах перевода загрязняющих окружающую среду городских автобусов на электродвигатели. Компания также хочет принять участие в строительстве метрополитенов в Киеве, Днепропетровске и Донецке.

Справка УНИАН. «Сименс Украина» – дочернее предприятие концерна Siemens со 100% инвестицией, одна из ведущих технологических компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.

ДП «Сименс Украина» было основано в 1997 году. Центральные офисы компании находятся в Киеве и Донецке. Региональные филиалы работают во Львове, Одессе, Днепропетровске, Харькове, Кривом Роге и Мариуполе.