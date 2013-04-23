Макеевский меткомбинат в 1-м квартале получил 34,3 млн грн прибыли

Макеевский металлургический комбинат, входящий в группу «Метинвест», в январе-марте 2013 года получил чистую прибыль в размере 34,3 млн грн, тогда как в 1 квартале 2012 года чистый убыток компании составил 56,5 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции за три месяца составил 202 тыс. грн против 13 тыс. грн годом ранее.

Валовая прибыль увеличилась до 109 тыс. грн с 13 тыс. в 1-м квартале прошлого года.

Непогашенный убыток по итогам января-марта составил 3,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Макеевский меткомбинат завершил 2012 год с чистым убытком 64,348 млн грн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний.

Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).