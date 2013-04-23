Марганецкий ГОК в 2012 году по МСФО получил 565 тыс. грн убытка

Единственное в Украине и СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» в 2012 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) получил чистый убыток в размере 565 тыс. грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 2012 году выручка компании от реализации продукции составила 1,035 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции в 2012 году составила 912,875 млн грн, а валовая прибыль — 72,399 млн грн.

Сравнительных данных за 2011 год предприятие не предоставило.

Как сообщал УНИАН, Марганецкий ГОК в 2012 году сократил производство марганцевого концентрата на 7% - до 696,1 тыс. тонн.

Производство марганцевого концентрата на Марганецком ГОКе за январь-март 2013 года по сравнению с 1-м кварталом 2012 года сократилось на 24,1% - до 130,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Марганецкий горно-обогатительный комбинат - единственное в Украине и СНГ предприятие по добыче марганца подземным способом. Добыча руды осуществляется подземным и открытым способами (в соотношении 80% и 20%).