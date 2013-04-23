«АзовЭлектроСталь» в прошлом году увеличила прибыль на 28%

Производитель вагонного литья компания «АзовЭлектроСталь» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 28,3% - до 799,095 млн грн с 622,715 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в 2012 году увеличилась на 22,5% - до 4,794 млрд грн с 3,912 млрд грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции упала на 23,6% - до 4,064 млрд грн, что на фоне увеличения себестоимости реализованной продукции на 14,2% - до 2,455 млрд грн способствовало росту валовой прибыли на 41,2% - до 1,609 млрд грн с 1,140 млрд грн.

Справка УНИАН. ЧАО "Азовэлектросталь" (г.Мариуполь, Донецкая обл.) – сталеплавильное производство, созданное на "Азовмаше" с целью обеспечения динамично растущего выпуска вагонов собственным вагонным литьем.

В 2012 году с запуском третьей формовочной линии электросталеплавильного комплекса "Азовэлектросталь" стало одним из крупнейших производителей вагонного литья в СНГ.

Группа «Азовмаш», созданная в 2000 году, помимо производства различных типов железнодорожных вагонов, выпускает металлургическое и горнорудное оборудование, подъемно-транспортные машины, другое техническое оборудование.

Управляющей компанией холдинга является ПАО «Азовмаш», которое на корпоративной основе объединяет «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», «Азовобщемаш», «Мариупольский термический завод», «Головной специализированный конструкторско-технологический институт» (ГСКТИ), «АзовЭлектроСталь», «Головное конструкторское бюро вагоностроения».

Осенью 2011 году руководство компании сообщило, что в состав акционеров «Азовмаша» вошел парламентарий из фракции "Партия регионов" Юрий Иванющенко. Размер купленного бизнесменом пакета акций не называется.

Сама же компания крупнейшими своими акционерами называет зарегистрированную на Кипре Wessanen Trading Limited и государство в лице Фонда госимущества.