«Укрэкоресурсы» запустили вторую линию сортировки отходов в Киеве

Государственное предприятие «Укрэкоресурсы», отвечающее за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, 20 апреля запустило в эксплуатацию вторую линию сортировки отходов по ул. Вакуленчука, 4 в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, пропускная мощность линии составит 65 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год. Линия сможет обслуживать шесть районов Киева и области. Уже достигнуты договоренности о сотрудничестве с Бориспольским, Броварским районами и прилегающими к ним селами, ведутся переговоры с Дарницким, Днепровским и Деснянским районами Киева.

В пресс-службе отметили, что линия была приобретена в 2004 году, однако не была установлена. В 2012 году линия была восстановлена и модернизирована (инвестиции составили около 3,5 млн грн) и запущена в эксплуатацию (затраты на обеспечение сопутствующей инфраструктуры составили около 5,5 млн грн).

«Окупаемость линии составляет 4,5-6 лет в зависимости от темпов развития инфраструктуры для раздельного сбора отходов в жилом секторе», - сказал директор госпредприятия «Укрэкоресурсы» Дмитрий Радионов.

По данным пресс-службы, данная линия является составляющей индустриального парка «Долина зеленых инноваций». Предприятие планирует установить на этой территории оборудование, которое позволит из отходов производить вторсырье (к примеру, из ПЭТ-бутылок - бандажную ленту, пластиковые товары).

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Укрэкоресурсы» в 2012 году запустило первую сортировочную линию для твердых бытовых отходов мощностью около 20 тыс. тонн в год по ул. Вакуленчука, 4 в Киеве.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрэкоресурсы» создано в 2001 году, является единственным уполномоченным предприятием, которое отвечает за построение на общенациональном уровне системы сбора и утилизации отходов как вторичного сырья, а также за организацию системы раздельного сбора твердых бытовых отходов.

«Укрэкоресурсы» в 2012 году собрали от импортеров 99,856 млн грн платы за сбор, заготовку, утилизацию тары и упаковки.