«Одесский припортовый завод» в 1 квартале сократил убыток на 62%

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в 1 квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократил чистый убыток на 62,3% - до 46,392 млн грн с 123,179 млн грн.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка компании от реализации продукции в 1 квартале по сравнению с январем-мартом 2012 года увеличилась на 81,2% - до 1,499 млрд грн с 827,362 млн грн.

При этом чистая выручка от реализации продукции выросла на 84,5% - до 1,463 млрд грн, что на фоне увеличения себестоимости реализованной продукции на 65,8% - до 1,430 млрд грн способствовало получению валовой прибыли 32,395 млн грн (в 1 квартале 2011 года был валовый убыток в размере 370,003 млн грн).

Как сообщал УНИАН, завод в 2012 году на фоне падения выручки получил чистый убыток в размере 122,472 млн грн, тогда как в 2001 году чистая прибыль компании составила в 336,133 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.