ФГИУ начал подготовку к приватизации «Сумыхимпрома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению конкурса по продаже 92,75% госпакета акций "Сумыхимпрома", сообщают "Ведомости приватизации" от 24 апреля т.г.

ФГИУ также предлагает всем потенциальным покупателям принять участие в разработке условий продажи данного пакета.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.