Немцы хотят построить в Черкасской области завод по производству строительных смесей

Крупнейший мировой производитель строительных смесей – компания «Хенкель Баутехник» (Германия) планирует построить в Черкасской области завод производственной мощностью 150 тыс. тонн смесей в год, инвестиции составят более 8 млн евро.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, состоялась встреча руководства компании с представителями облгосадминистрации, на которой обсуждались условия, необходимые для начала реализации проекта, а именно: наличие на земельном участке для строительства завода железнодорожного сообщения, возможность подключения к электросети и газопроводу. Инвесторам на выбор предложено четыре земельных участка, которые отвечают требованиям проекта и могут быть предоставлены для строительства завода.

Сообщается, что Черкасской областная госадминистрация и Черкасская районная госадминистрация в настоящее время разрабатывают документацию и готовят к подписанию двустороннее соглашение с компанией «Хенкель Баутехник» относительно реализации проекта строительства завода компании по производству строительных смесей в Черкасской области. Подробности соглашения до его подписания не разглашаются.

Представители «Хенкель Баутехник» отмечают, что Черкасская область интересует компанию, прежде всего, из-за ее удобного географического расположения, а также наличия всей сырьевой базы для цикла производства.

Справка УНИАН. Компания «Хенкель Баутехник» является крупнейшим производителем строительных смесей, ассортимент насчитывает свыше 400 наименований продукции. В Украине работают 5 заводов компании - в Киевской, Харьковской, Херсонской и Львовской областях.

ООО с инновационными инвестициями «Хенкель Баутехник» (Украина) - ведущий отечественный производитель сухих строительных смесей, основано в марте 1998 года немецким концерном «Хенкель Баутехник».