Запорожский завод ферросплавов получил убыток по МСФО в размере 144,8 млн грн

Крупный украинский производитель ферросплавов - Запорожский завод ферросплавов по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 году получил чистый убыток в размере 144,826 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, выручка завода от реализации продукции в 2012 году составила 1,772 млрд грн, чистая выручка - 1,485 млрд грн.

При этом, валовый убыток предприятия составил 455,487 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 1 квартале 2013 года завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 21,3 тыс. тонн.

В 2012 году завод сократил суммарный выпуск ферросплавной продукции к предыдущему году на 5,4% - до 198,9 тыс. тонн.

С 1 декабря 2012 года Запорожский завод ферросплавов был вынужден частично остановить производство из-за отказа совета «Энергорынка» предоставить предприятию экономически обоснованные тарифы на электроэнергию и предупредил, что в 2013 году предприятию понадобится 300 млн грн на восстановление производства.

В 2012 году предприятие отказалось от производства ферросилиция.

Справка УНИАН. Запорожский завод ферросплавов - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

В марте 2013 года Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы возобновили работу после частичной остановки.