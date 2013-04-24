Россия до конца года сформирует госзаказ на 105 самолетов

Москва. Россия до конца года сформирует государственный заказ на 105 гражданских самолетов для органов государственной власти, который должен быть выполнен до 2020 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в среду в Госдуме в ходе «правительственного часа».

«Что касается системных решений по поддержке спроса. Сейчас в отработке находится программа целевого государственного заказа в объеме 105 единиц авиационной техники, которые должны быть сформированы до конца этого года на срок до 2020 года», - сказал Д.Мантуров.

По его словам, авиапроизводители должны рассчитывать не только на государственный спрос, но и соответствовать всем требованиям, которые предъявляются к самолетам коммерческими российскими и иностранными авиакомпаниями.

Д.Мантуров подчеркнул, что внимание будет уделяться не только поддержке спроса, но и производству новых современных образцов авиационной техники – самолет МС-21, вертолет Ми-38, Ка-62 и самолеты, которые будут разрабатываться с другими производителями.

В тоже время, министр оставил без внимания вопрос о доли украино-российского Ан-148 в этом заказе.

Д.Мантуров сообщил, что в 2012 году в России было произведено 24 гражданских самолета, в 2013 году должно быть произведено не менее 40. Кроме этого, ежегодно увеличивается в РФ производство вертолетов на 15-20%. Так, в 2011 году было произведено 262 вертолета, в 2012 г. – 290, в 2013 г. – более 300 единиц, добавил он.

По его словам, такое количество вертолетов в СССР производилось только во время военной кампании в Афганистане.

Как сообщал УНИАН, Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ОАО "ВАСО") рассчитывает, что органы государственной власти Российской Федерации закажут в рамках консолидированного заказа 20 украино-российских Ан-148.

В частности, самолеты могут быть заказаны для Управления делами Президента РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности РФ.

ОАО «ВАСО» – крупнейшее предприятие Воронежской области, промышленный и инновационный центр региона. В настоящее время «ВАСО» ведет производство дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов семейства Ил-96 (Ил-96-300, Ил-96-400Т), региональных самолетов Ан-148, агрегатов для самолетов SSJ-100, а также оказывает услуги по ремонту и послегарантийному обслуживанию авиационной техники. Продолжается сотрудничество с европейским концерном Airbus, а также с ГП «Антонов» (Украина), где осуществляется выпуск самолетов Ан-148 и Ан-158 украинской сборки.