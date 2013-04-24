Варшава. Польша просит Украину отказаться от запрета на импорт кокса в страну, заявляя, что такое решение может противоречить международным обязательствам украинских властей и навредит польско-украинскому экономическому сотрудничеству.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства экономики Польши, соответствующее письмо направил замглавы польского правительства Януш Пехочиньский вице-премьер-министру Украины Юрию Бойко 11 апреля.

Польское министерство отметило, что объявленное украинским Кабинетом министров 5 апреля решение о запрете импорта кокса, которое войдет в действие с 27 апреля, может нарушать нормы ряда подписанных Украиной международных договоров.

"Это решение вызывает у нас сомнения, насколько оно отвечает правилам Всемирной торговой организации (ВТО), договору о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза с Украиной и соответствует энергетической карте", - отметили в министерстве, отвечая на запрос агентства.

Минэкономики сообщило, что в прошлом году польские компании поставили в Украину кокса четырех видов, которые попадают под запрет, на сумму около 94 млн евро.

При этом, по данным польской стороны, большую часть поставок реализовали компании в рамках одной корпорации.

"Решение украинских властей ломает инвестиционную модель наших инвесторов и ставит под вопрос экономическую целесообразность их функционирования. Это может повлиять на ситуацию польских и украинских компаний и создавать угрозу для существующих рабочих мест", - отметили в министерстве.

"Такого рода действия не способствуют усилению доверия к украинскому рынку", - отметили в Минэкономики Польши.

В министерстве также сообщили, что вице-премьер Польши рассчитывает на позитивное решение этого вопроса украинскими властями, но пока не получил ответа на свое письмо.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля т.г. украинское правительство обнародовало принятое в марте постановление, которым вводятся квоты на поставку коксующегося угля на текущий год в объеме 10,2 млн тон, а также запрет на импорт кокса, полукокса и угля роторного.

Справка УНИАН. По данным польской статистики, в 2012 году товарооборот между Польшей и Украиной вырос почти на 10% до 7,8 млрд долл. При этом, польские экспортеры поставили на украинский рынок товаров на сумму 5,3 млрд долл., что позволило Украине войти в 10-ку крупнейших для Польши рынков сбыта (8-е место).