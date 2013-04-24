Северный ГОК в 1-м квартале по МСФО сократил чистую прибыль на 10,8%

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, г. Кривой Рог), входящий в горнорудный дивизион группы «Метинвест», в 1-м квартале 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистую прибыль на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 987,694 млн грн с 1,108 млрд грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в 1-м квартале 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года выручка компании от реализации продукции сократилась на 0,6% - до 3,546 млрд грн, чистая выручка предприятия от реализации продукции выросла на 3,2% - до 3,229 млрд грн, что на фоне роста себестоимости реализованной продукции на 15% - до 1,661 млрд грн способствовало сокращению валовой прибыли на 7% - до 1,568 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году комбинат сократил чистую прибыль на 43,4% - до 3,534 млрд грн с 6,249 млрд грн в 2011 году.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в горнорудный дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.