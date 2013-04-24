"Азовсталь" в 1-м квартале по МСФО сократила чистый убыток на 25,1%

Металлургический комбинат «Азовсталь» в 1-м квартале 2013 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократил чистый убыток на 25,1% по сравнению с январем-мартом 2012 года - до 611,967 млн грн с 816,917 млн грн.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года чистая выручка компании от реализации продукции сократилась на 14% - до 5,219 млрд грн, а валовой убыток сократился на 42,5% - до 330,599 млн грн с 575,410 млн грн.

Как сообщал УНИАН, комбинат "Азовсталь" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистый убыток в 5,3 раза - до 2,7 млрд грн.

По предварительным данным, металлургический комбинат «Азовсталь» в 1-м квартале 2013 года сократил производство готового металлопроката на 35% - до 432 тыс. тонн.

В марте комбинат произвел 184 тыс. тонн готового проката, 394 тыс. тонн стали и 340 тыс. тонн чугуна.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе 4,4 млн тонн конвертерной, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Комбинат за 2012 год сократил производство металлопроката на 22% - до 3,822 млн тонн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом общее количество активов предприятия сократилось на 6,8% - до 26,573 млрд грн с 28,525 млрд грн.

Предприятие входит в состав группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами группы «Метинвест» являются группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).