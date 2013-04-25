Рост индекса цен производителей в марте обусловлен подорожанием энергоносителей – НБУ

Рост индекса цен производителей в марте обусловлен подорожанием электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Индекс цен производителей повысился на 2,2% за месяц за счет подорожания электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 9,3%», - говорится в сообщении регулятора.

Также, согласно сообщению, увеличение данного показателя на 6,5% обеспечил рост индекса цен производителей в годовом выражении (к марту прошлого года) на 0,2%, с начала года (март к январю) – на 0,9%. Существенное влияние на динамику индекса цен производителей оказало также снижение цен в добывающей промышленности на 9,2%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине цены производителей промышленной продукции в марте 2013 года по сравнению с февралем 2013 года выросли на 2,2%. По сравнению с мартом 2012 года цены производителей промпродукции выросли на 0,2%, с начала года (март 2013 года против декабря 2012 года) — на 0,9%.