Крымский содовый завод в 2012 году увеличил чистый убыток в 2,6 раза

Крупный производитель технической кальцинированной соды Крымский содовый завод по итогам 2012 года увеличил чистый убыток в 2,6 раза – до 221,5 млн грн по сравнению с 85,6 млн грн в 2011 году.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Крымский содовый завод за 2012 год увеличил выручку от реализации продукции на 0,1% по сравнению с 2011 годом – до 1,47 млрд грн, а также увеличил себестоимость реализованной продукции на 11% – до 1,43 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Крымский содовый завод» - ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды в Украине. Завод введен в действие в 1973 году. Проектная мощность – 698 тыс. тонн в год.

Завод входит в группу Ostchem Holding, которая консолидирует все химические активы Group DF.

89,99% акций предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа.