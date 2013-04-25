Авдеевский КХЗ завершил 1-й квартал с 34 млн грн прибыли

Авдеевский коксохимический завод, входящий в группу "Метинвест", в первом квартале текущего года получил 33,8 млн грн чистой прибыли против 329 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом в январе-марте 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года завод сократил выручку от реализации продукции на 21% - до 1,89 млрд грн с 2,37 млрд грн.

Согласно сообщению, себестоимость реализованной продукции в первом квартале сократилась на 35% - до 1,76 млрд грн с 2,72 млрд грн годом ранее.

Справка УНИАН. ПАО «Авдеевский коксохимический завод» - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в Дивизион угля и кокса группы "Метинвест".

«Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.